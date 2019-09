Der Regenwald brennt, der deutsche Wald stirbt

Cristiano Ronaldo tat es, Leonardo DiCaprio sowieso und Sängerin Pink war auch dabei: Auf Instagram, Twitter und Co. posteten Millionen Menschen ihre Sorgen und forderten ein schnelles Ende der Brände und internationale Löschaktionen. Was vielen nicht klar ist: Unser Lebensstil trägt maßgeblich dazu bei, dass Farmer im Amazonasgebiet immer mehr Feuer legen. Denn so entstehen riesige Anbauflächen für den Export. Laut der Umweltschutzorganisation WWF importiert alleine Deutschland jedes Jahr rund 5,34 Millionen Tonnen Soja aus Südamerika, das meiste davon wird als Tierfutter gebraucht. Würden wir unseren Bedarf an Soja selbst anbauen, bräuchten wir eine Ackerfläche in der Größe Hessens. Sich also über günstiges Fleisch freuen, gleichzeitig aber den brennenden Regenwald betrauern, ist scheinheilig – findet der Umweltjournalist Volker Angres in seinem Kommentar.