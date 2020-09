Hintergründe zur heute-show vom 06.03.2020

Das Phänomen Gender Data Gap, also fehlender (Mess-)Daten von Frauen, hat oft absurde Folgen. Die meisten Spracherkennungstechnologien haben zwar Frauenstimmen, sind aber so programmiert, dass sie Frauen oftmals schlechter verstehen als Männer. Solche Datenlücken zu schließen sei schwierig und leicht zu gleich, sagt Caroline Criado-Perez im Time Magazin: „It’s easy because it has a very simple solution: collect sex-disaggregated data. But it’s hard because the gender data gap is not the product of a conspiracy by a group of misogynistic data scientists. It is simply the result of an everyday bias that affects pretty much all of us: when we say human, 9 times out of 10, we mean men.”