Was 10 Jahre Instagram mit uns gemacht haben

Das Recherchenetzwerk Correctiv hat herausgefunden, wie Rechte Instagram nutzen, um ihre Botschaften zu platzieren und an junge Menschen zu bringen: „Das Leben ist schön auf Instagram – und so will der Facebook-Konzern, dem die Plattform seit einigen Jahren gehört, es haben. Doch es gibt noch eine andere Welt auf Instagram. Eine Welt, in der es heißt: »It’s great to be white.« In der Tausende rechte und rechtsextreme Nutzer den Glauben nähren, Deutschland und Europa würden angegriffen. Eine Welt, in der weißen Frauen geraten wird, sich nicht zu »vermischen«.“