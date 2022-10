Deshalb protestieren Frauen im Iran

In vielen Teilen des Landes herrscht bittere Armut. Korrupte Eliten unterdrücken Menschen, lassen diese verprügeln und von ihren Schergen erschießen, während sie ihre eigenen Kinder auf Universitäten im Westen schicken und mit Luxus überhäufen. „Aghazadeh“ - die Wohlgeborenen, so nennen die Iraner die Töchter und Söhne der Elite. Deren Leben hat kaum etwas mit dem Alltag in der islamischen Republik gemeinsam. Für die Wohlgeborenen gelten andere Regeln. Von der Tochter eines iranischen Ex-Botschafters in Venezuela zirkulieren Fotos, auf denen sie ohne Schleier zu sehen ist, in einem schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt – und das offenbar in Iran.