Katar 2022: Die Winter-WM in der Wüste

„Katar – WM der Schande“ ist eine vierteilige und sehr ausführliche Doku-Serie der ARD. Sie zeigt: Viele Beobachter und auch die amerikanische Justiz sind sich einig, dass das Turnier maßgeblich durch Korruption nach Katar kam. Im Jahr 2010 wurden an einem Tag gleichzeitig die Turniere für 2018 (ging an Russland) und für 2022 (Katar) vergeben – das war neu. „Es war das perfekte Szenario, um Geld zu verdienen", sagt Tariq Panja von der New York Times: „Zwei Turniere. Länder, die gegeneinander antreten. Einige davon mit unerschöpflichen Geldreserven. Unbegrenzte Ressourcen.“ Panja spricht auch den Vorabend an. „Es war die Nacht, in der die endgültigen Deals gemacht werden sollten. Im Baur au Lac, dem Fünf-Sterne-Hotel, ging es hoch her. Die eigentlichen Geschäfte spielten sich in den Suiten ab, entweder in diesem Hotel oder in anderen Hotels in der Stadt.“