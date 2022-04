Skandale und Rekordaustritte: Kirchen in der Krise

Vor allem die katholische Kirche bleibt in der Krise – die Folge all dieser Probleme und Skandale: Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken. Nach aktuellen Hochrechnungen ist inzwischen weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. „Es ist eine historische Zäsur, da es im Ganzen gesehen, seit Jahrhunderten das erste Mal in Deutschland nicht mehr 'normal' ist, Kirchenmitglied zu sein“, sagt Sozialwissenschaftler Carsten Frerk von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland. „Die Abwärtsentwicklung ist schon seit längerem zu beobachten, hat sich in den vergangenen sechs Jahren aber stärker beschleunigt als vorher angenommen.“