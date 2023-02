Wie sich die Grünen und die Klimabewegung entfremden

Besonders die Grünen tun und taten sich schwer damit, ihre Rolle rund um die Proteste in Lützerath zu finden. Während vor allem von grüner Regierungsseite der Kompromiss verteidigt wurde, brodelte es an der Basis, die die Parteiführung für das Festhalten am Kompromiss mit RWE heftig angreift. In der Kritik stand etwa die NRW-Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur, die immer wieder das Aus für Lützerath verteidigt hatte. Die taz beanstandet das Vorgehen der Grünen: „Für den Kampf gegen die Klimakrise ist bei den Grünen offenbar nicht genug Moral übriggeblieben. Hier diktieren Pragmatismus und Sachzwänge die Politik […] Wieso wird die Klimakrise immer noch nicht als akute Krise begriffen, in der einmal Entschiedenes auch revidiert werden kann?“ Manch einer sprach deshalb schon vom „Hartz IV der Grünen“.