Hintergründe zur heute-show vom 26.01.2018

Derzeit läuft in Berlin die „Grüne Woche“, Deutschlands größte Landwirtschaftsausstellung. Dort wird uns gern das idyllische Bild von grünen, saftigen Wiesen, glücklichen Kühen und einem Bauern, der am Feld selber anpackt, vermittelt. Nur: Was hat das eigentlich mit der Realität zu tun? Wenig, wie Arte weiß: So kommen beispielsweise 90 Prozent der Schweine in Deutschland nicht vom idyllischen Bauernhof, sondern aus industriellen Mastfabriken. Davon gibt es rund 900 in Deutschland.