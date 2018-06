Hintergründe zur heute-show vom 23.02.2018

Mäusekot, Glassplitter, krabbelnde Insekten: Lebensmittelkontrolleure in Bayern haben im vergangenen Jahr erneut Bäcker und Metzger überprüft, die in der Vergangenheit bereits mit Hygienemängeln aufgefallen sind. Das traurige Resultat: In jedem zweiten Unternehmen wurden die Tester erneut fündig. Die Öffentlichkeit bekam davon nichts mit. Warum das so ist, weiß die Süddeutsche Zeitung.