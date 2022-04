So wirkt sich der Krieg auf die Lebensmittelversorgung aus

In Deutschland droht derzeit noch keine wirkliche Lebensmittelknappheit, allenfalls höhere Preise. Anders sieht es in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens entlang des Mittelmeers aus, etwa in der Türkei oder Ägypten. Die ägyptische Regierung beispielsweise musste Weizenprodukte jüngst stark subventionieren. Frühere Versuche, diese Subventionen zu kürzen, hatten Massenunruhen ausgelöst. Die Autorin des Politmagazins Cicero schreibt in ihrer Analyse, dass „eine Instabilität in einem dieser Länder angesichts ihrer Bedeutung für die Region alarmierend wäre. Auch in den benachbarten Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens sieht es nicht viel besser aus.“