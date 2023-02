So schlimm ist der Lehrkräftemangel in Deutschland

Auch zwischen den Bundesländern verschärft sich der Kampf um die wenigen Lehrkräfte. Bayerns Ministerpräsident Söder hat jetzt einen Vorstoß gemacht: Er verspricht seinem Land 6.000 neue Lehrerstellen – aber auch in Bayern fehlt es an massiv an Personal. Deshalb will Söder jetzt Pädagogen aus anderen Bundesländern abwerben. Das kommt in den anderen Bundesländern nicht gut an. Aber auch der Bayrische Elternverband (BEV) findet den Vorschlag peinlich. „Für die Bildung anderer Bundesländer hatten Sie bisher kaum mehr als Geringschätzung übrig“, schreibt BEV-Chef Martin Löwe an den Söder. Angesichts dessen solle der „sich schämen, nun, in der Not, im einst naseberümpften bayerischen 'Ausland’ nach Lehrkräften zu angeln“ – zumal auch dort Lehrermangel herrsche. Söder glaube, wegen der hohen Beiträge Bayerns zum Länderfinanzausgleich trotzdem ein Recht darauf zu haben, die noch übrigen abzuwerben, moniert Löwe. „Dafür schämen wir bayerischen Eltern uns an Ihrer Stelle.“ Der Bildungserfolg von Kindern sei schon jetzt vom Geldbeutel der Eltern abhängig. „Soll er nun auch noch von dem des Bundeslandes abhängen?“