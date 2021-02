Die Macht der Lobbyisten im Bundestag

Die Nichtregierungsorganisation Lobbycontrol stufte den ersten informellen Gesetzentwurf vom August 2020 als „grottenschlecht“ ein. Dieser habe nicht einmal die Minimalanforderungen an ein Lobbyregister erfüllt. Nach öffentlicher Kritik wurde er überarbeitet und in den Bundestag eingebracht. Im Oktober fand dann eine öffentliche Anhörung statt. Tatsächlich war nun, laut Lobbycontrol, einiges besser, aber es gebe immer noch viele Kritikpunkte. Die Organisation berichtet außerdem über einen Streit zwischen SPD und Union: „Sehr grob gesprochen, dreht sich der Zwist zwischen den Koalitionspartnern weiterhin darum: Die SPD will die Ministerien umfassender einbeziehen als die Union, und die Union will beim exekutiven Fußabdruck nicht konkret werden.“ Derzeit wird weiterverhandelt, hier ein Stand der verschiedenen Stimmen im Deutschlandfunk.