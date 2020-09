Hintergründe zur heute-show vom 06.10.2017

In Deutschland gibt es immer noch kein verpflichtendes Lobbyregister, in dem die Namen, Ziele, Auftraggeber und das Budget der Lobbyisten offengelegt werden. Statt eines Lobbyregisters gibt es in Deutschland nur eine Verbändeliste. Die ist allerdings nicht viel mehr als eine Art besseres Gästebuch, in das sich Verbände eintragen können. Die Plattform Abgeordnetenwatch erklärt die Begrifflichkeiten hier ausführlich.