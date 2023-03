Sind Insekten das Essen der Zukunft?

In der Regel werben die Hersteller explizit mit dem Insektenanteil auf der Verpackung. Allerdings muss sich erst noch zeigen, ob und wie schnell sich solche Produkte durchsetzen. Bisher sei das Angebot an Lebensmitteln mit Insekten ein „wirklich ein ganz, ganz kleiner Nischenmarkt“, erklärt Lebensmittelchemiker Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hierzulande sind aktuell nur wenige Produkte mit geringen Mengen an Insekten erhältlich – etwa Riegel oder Nudeln. Dass Insektenpulver in Kekse oder Mehl gemischt werde, liege „wirklich noch in weiter Ferne“, so Valet.