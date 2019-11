Turbokühe müssen immer mehr Milch geben

In der Vergangenheit schützte die EU ihre Milchbauern, in dem sie bei fallenden Preisen überschüssige Milch und Butter schlicht vom Markt wegkaufte. Die Folge waren gigantische Interventionsbestände, so genannte Milchseen und Butterberge. 1984 wurde die „Milchquote“ eingeführt, fortan war es den Landwirten nur noch erlaubt, eine bestimmte Menge Milch abzuliefern. So sollte die Überversorgung abgebaut werden. Doch die Milchquote wurde 2015 abgeschafft, Überschüsse sollten künftig ins Ausland verkauft werden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt in ihrem Milchreport eine detaillierte Übersicht über die deutsche und internationale Milchproduktion.