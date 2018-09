Hintergründe zur heute-show vom 28.09.2018

Der Spiegel befasst sich diese Woche in seinem Titelthema mit der Rolle von Papst Franziskus (Bezahlinhalt). Im Text wird beschrieben, wie der Mann aus Argentinien, der als strahlender Reformer gestartet war, droht seine Autorität zu verspielen – weil er häufig zur Unzeit spreche, in wichtigen Momenten hingegen schweige. Kritik, so wissen die Autoren, komme momentan vor allem vom konservativen Flügel in den USA, wo der Verdacht geäußert wird, der Papst habe seine Hand schützend über ein Netzwerk homosexueller Würdenträger gehalten.