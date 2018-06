Hintergründe zur heute-show vom 08.12.2017

Sklaverei bedeute mehr als nur schlechte Arbeitsbedingungen, definiert die NGO International Justice Mission (IJM): Menschen in Sklaverei würden pausenlos überwacht und lebten in ständiger Angst. Sie erführen täglich physische, verbale und psychische Gewalt. Sie könnten nicht einfach gehen und sich eine andere Arbeit suchen. Laut der International Labour Organisation, einer Unterorganisation der UN, leben heute weltweit mehr als 40 Millionen Menschen in Sklaverei. Auf www.slaveryfootprint.org kann jeder selbst ermitteln, wie viele Zwangsarbeiter für den eigenen Konsum arbeiten.