Das Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln

Immer wieder werden verschiedene Vitamine als Lösung für gesundheitliche Probleme aller Art präsentiert. So behaupteten etwa jüngst eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärzten, dass Vitamin-D-Gaben die Gefahr einer Covid-19-Erkrankung deutlich senken könnte. Der Faktenfinder der Tagesschau weiß allerdings: „Auch wenn die kontrollierte Einnahme unter bestimmten Bedingungen das Immunsystem stärken kann, gibt es für die Behauptung, dass Vitamin D gegen Covid-19 schützt, keine seriösen Belege. Sowohl das Bundesamt für Risikobewertungen wie auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung weisen darauf hin, dass die aktuelle Studienlage hierfür keine Hinweise liefert.“ Was überdies dran ist am vielbeschworenen Mythos „Vitamin D-Mangel“ erklärt die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim hier anschaulich in ihrem Youtube-Channel.