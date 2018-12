Hintergründe zur heute-show vom 07.12.2018

Das ARD-Magazin Monitor berichtet in einem Beitrag über die Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel in der EU, die auch auf Feldern oder sogar in Gärten hierzulande versprüht werden. Eigentlich dürften viele dieser Stoffe nicht mehr zugelassen werden. Sie bleiben aber auf dem Markt, weil die Behörden, vor allem in Deutschland, zu lange für die Prüfung brauchen – dann läuft die Genehmigung einfach weiter. Die Autoren des Investigativmagazins berichten hier über die Hintergründe des Falls.