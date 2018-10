Hintergründe zur heute-show vom 20.10.2017

Schon heute fehlen in Deutschlands Krankenhäusern zehntausende Pflegefachkräfte. Und das bestehende Personal ist immer öfter überarbeitet und selbst krank. Trotzdem interessierte das Thema im vergangenen Wahlkampf nur wenige - bis der junge Pflege-Azubi Alexander Jorge in der ARD-Sendung Wahlarena vor der Wahl die Kanzlerin in die Enge trieb. Er prangerte unter anderem an, dass die Pflege überlastet sei und das alte Menschen stundenlang in ihren Ausscheidungen liegen müssten. Auch bei Hart aber fair sprach Jorde am 09.10.2017 noch mal über den Beruf als Pfleger.