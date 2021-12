Hintergründe zur heute-show vom 26.11.2021

Immerhin will die Ampel-Regierung jetzt eine Milliarde für Bonuszahlung an die Pflegekräfte ausgeben. Darüber hinaus wolle die rot-grün-gelbe Koalition darauf hinwirken, die Löhne in der Pflegebranche zu erhöhen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Intensivpfleger Alexander Jorde ist bekannt geworden, weil er 2017 Angela Merkel in der ARD-Wahlarena auf die Missstände in seinem Beruf angesprochen hat. Im Spiegel-Interview sagt er nun: „In Deutschland sind Pflegerinnen und Pfleger längst nicht so in der Gesellschaft verankert, wie in anderen Ländern. Dort arbeiten sie eigenständig in Gemeinden, übernehmen Aufgaben in Schulen. Bei uns fehlt es an Entwicklungsmöglichkeiten, guten Arbeitsbedingungen und guter Bezahlung.“