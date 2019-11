Wie schädlich sind Plastiktüten?

Schildkröten, deren Panzer in Kunststoff eingeklemmt sind, oder Wale, deren Mageninhalt fast nur noch aus Plastik besteht: Die Ursache liegt in unserem verschwenderischen Umgang mit Kunststoffen. Deshalb sollen Plastiktüten in Deutschland verboten werden. Ein entsprechendes Gesetz hat Umweltschutzministerin Svenja Schulze (SPD) nun auf den Weg gebracht. Wir sind Europameister in Sachen Müll. 2016 hat jeder Deutsche unglaubliche 220,5 Kilo Verpackungsmüll erzeugt. Das Umweltbundesamt gibt einen detaillierten Überblick über Aufkommen und Verwertung von Verpackungsabfällen in Deutschland.