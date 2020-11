Polen demonstriert gegen ein schärferes Abtreibungsrecht

Vor allem im Süden Baden-Württembergs und in der Region um Bremen ist die Versorgungslage inzwischen zum Teil prekär, in Niederbayern und in der Oberpfalz gibt es derzeit gar keine Fachleute mehr, die Abtreibungen vornehmen, berichtet Deutschlandfunk Kultur. Im städtischen Klinikum Passau etwa dürfen Mediziner gar keine Abbrüche durchführen – ein Stadtratsbeschluss verbietet es ihnen. 1998 und 2007, so berichtet es der Bayerische Rundfunk, versuchte Stadträtin Erika Träger, das Verbot zu kippen. Ohne Erfolg. Es könne nicht angehen, dass ein gut ausgestattetes Klinikum wie in Passau in allen Bereichen Maximalversorgung anbiete, aber an der Stelle eine Versorgungslücke habe, sagt sie.