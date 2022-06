Queen Elizabeth feiert ihr 70. Thronjubiläum

Bislang musste der britische Premier aber noch nicht zurücktreten. Die Zeit erinnert an den sogenannten Minister-Kodex und die sogenannten Seven Principles of Public Life, nach dem sich alle Abgeordneten an geltendes Recht halten und „ehrlich und aufrichtig“ handeln müssten. Johnson wurde für seine Anwesenheit auf einer Party in Downing Street mit einer Geldstrafe belegt. Da er damit gegen den Minister-Kodex verstoßen hat, müsste er eigentlich zurücktreten. Nur: Derzeit schützen ihn seine Parteikollegen der Tories noch. Und erst wenn die sich mehrheitlich von ihm abwenden würden, wäre er ernsthaft gefährdet. Und das scheint aktuell nicht der Fall. Auch, weil Johnson vielen nach wie vor als mit Abstand bester Wahlkämpfer der Partei gilt. Der überwältigende Sieg bei der Parlamentswahl 2019 habe diesen Ruf untermauert. Trotz schlechter Umfragewerte klammern sie sich an ihn in der Hoffnung, er werde sie bei der für 2024 vorgesehenen Abstimmung erneut zum Sieg führen.