Wie sich die Querdenker radikalisieren

„Das Opfer hätte jeder von uns sein können“, sagt ein anonymer Mitarbeiter eines Supermarktes in einer Großstadt in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er spricht über aggressive Kunden und seine Enttäuschung über die Reaktion mancher Politiker: „Jeder, der im Einzelhandel arbeitet, hat seit anderthalb Jahren mit Kunden zu tun, die sich nicht an die Corona-Maßnahmen halten wollen. Ich muss eigentlich in jeder Schicht jemanden darauf hinweisen, bitte die Maske aufzusetzen. Jetzt stellt man sich natürlich schon die Frage: Spreche ich den ein oder anderen Kunden noch darauf an?“