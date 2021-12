Radikalisierung der Querdenker

Der Kommentator der FAZ schreibt über die Radikalisierung einiger Menschen in Sachsen: „Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind im Freistaat längst in vielen Fällen überschritten. Woche für Woche marschieren Verschwörungsgläubige und Rechtsextreme in dem Land mit der niedrigsten Impfquote in einschüchternder Manier an vielen Orten auf – ohne Beachtung der Corona-Regeln und unbehelligt von der Polizei.“