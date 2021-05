20 Jahre Riesterrente

In Deutschland kommen immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Rentner. Vor 20 Jahren, am 11. Mai 2001, wurde deshalb vom Bundestag die so genannte Riester-Rente beschlossen. Die Idee: Verbraucher sollen ergänzend zur staatlichen Rente für das Alter vorsorgen und erhalten dafür staatliche Zuschüsse. Insgesamt 16,4 Millionen Riester-Verträge haben die Deutschen bislang abgeschlossen.