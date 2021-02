Sind selbstfahrende Autos die Zukunft?

Der E-Mobil-Hersteller Tesla, der beim Experimentieren mit dem autonomen Fahren auch vorne mit dabei ist, baut bei Berlin derzeit die „Giga-Factory“, in der künftig 500.000 Autos im Jahr vom Band gehen sollen. Das ARD-Magazin Kontraste hat in seinem Beitrag analysiert, was diese Autos neben Fahren noch können - nämlich Videoüberwachen. In den neuen Modellen des US-Autoherstellers können etwa Kameras das Geschehen außerhalb des Fahrzeugs aufzeichnen.