Hintergründe zur heute-show vom 27.10.2017

Nicht nur in Hollywood ist sexueller Missbrauch ein Thema. Auch im Europaparlament gab es Beschwerden zu sexueller Belästigungen. In dieser Woche veröffentlichte das Onlineportal Politico eine Reihe von Aussagen von Frauen, die von Belästigung in der EU-Volksvertretung berichten. Am Mittwoch fand zu dem Thema eine Dringlichkeitsdebatte des EU- Parlaments statt.