Die Tricks der Stromerzeuger

Tatsächlich haben 85 Prozent der mehr als 800 Grundversorger nach Angaben von Verivox in diesem Jahr den Preis erhöht. Dabei, so berichtete die SZ im Frühjahr, ist an den Strombörsen derzeit genau das Gegenteil der Fall: Dort haben sich die Großhandelspreise für Strom verglichen mit dem Jahresanfang zum Teil halbiert – auch wegen des niedrigeren Verbrauchs während der Corona-Pandemie. Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher hatten aber nichts davon.