Warum Tempo 30 in Städten sinnvoll ist

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gibt es in vielen Metropolen Europas bereits, unter anderem in Paris, London und Brüssel. Spanien ist europaweit Vorreiter – hier gilt Tempo 30 seit dem 11. Mai 2021 in allen Städten. In Madrid bereits seit 2018. An Stellen ohne Bürgersteige reduziert sich das Tempo dort sogar auf 20 km/h.