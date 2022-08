Die Trennung von Staat und Kirche

Wer austreten will, muss zahlen und bürokratische Hürden in Kauf nehmen. Der Austritt muss persönlich erfolgen, so ist es in den jeweiligen Kirchensteuergesetzen der Bundesländer geregelt. Die einzige Alternative ist, ein notariell beglaubigtes Dokument einzureichen – das ist aber in der Regel teurer. In Nordrhein-Westfalen betragen die Wartezeiten aktuell noch immer Wochen, wenn nicht Monate. Und zahlen muss man auch noch. Bürger, die in Bayern aus der Kirche austreten, müssen zum Beispiel Gebühren in Höhe von 35 Euro bezahlen. Bezahlen muss man übrigens nicht den Kirchenaustritt an sich, sondern den dadurch entstehenden Verwaltungsaufwand.