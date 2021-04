Wie die Türkei Opposition und freie Presse unterdrückt

Auch der türkische Journalist Can Dündar glaubt nicht an die guten Absichten von Erdoğans Menschenrechtsplan (siehe Video unten). Dündar war lange Chefredakteur bei der türkischen Oppositionszeitung Cumhuriyet. Der Journalist hatte 2015 über illegale Waffenlieferungen der Türkei an syrische Rebellen berichtet. Daraufhin sagte Erdoğan, das werde er noch bereuen. Nach drei Monaten Untersuchungshaft wurde Dündar Anfang 2016 auf Anordnung des türkischen Verfassungsgerichtes zunächst freigelassen; kurz darauf entkam er knapp einem Mordanschlag während eines Gerichtsverfahrens, berichtet etwa der Tagesspiegel. Dündar konnte nach Deutschland fliehen. Im Dezember 2020 wurde er in Abwesenheit zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Heute lebt er im Exil in Berlin und leitet bei Correctiv das Projekt #ÖZGÜRÜZ, ein türkischsprachiges Medium, das vor allem über soziale Medien in die Türkei sendet.