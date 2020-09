Hintergründe zur heute-show vom 13.10.2017

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, klagt an - und dann geschieht jahrelang so gut wie nichts. Was passiert, wenn Gerichte überfordert sind, zeigen die Kollegen vom NDR-Politmagazin Panorama. Sie erzählen in ihrem TV-Beitrag unter anderem von einem Fall vom Landgericht Dresden: Hier laufen wegen überforderter Richter mutmaßlich kriminelle Rechtsextremisten seit dem Jahr 2013 frei herum.