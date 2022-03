Wer sind die deutschen „Putin-Versteher“?

Aber auch andere Politikerinnen und Politiker der SPD stehen in der Kritik, in der Vergangenheit zu viel Verständnis für die russische Politik gehabt zu haben. So attackierte noch vor kurzem Fraktionschef Rolf Mützenich den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk scharf. Der SPD-Mann forderte, dass Melnyk "sich etwas mäßigen sollte, auch in seinem Ton". Es stehe einem Diplomaten nicht zu, dem Bundeskanzler Vorschriften zu machen, was er mit Putin in Gesprächen klären solle. Zuvor hatte Melnyk den Kanzler aufgefordert, Russlands Staatschef ein Ultimatum zu stellen.