Hintergründe zur heute-show vom 23.03.2018

Wo immer mehr LKWs unterwegs sind, werden sie auch immer häufiger in Unfälle verwickelt. Ein Fall wiederholt sich besonders häufig: LKW-Fahrer rasen ins Stauende. Zahlen aus NRW: Waren es 2013 noch 135, wurden vergangenes Jahr bereits 194 solcher Lkw-Unfälle registriert. Das ist ein Anstieg um rund 44 Prozent in nur fünf Jahren. In anderen Bundesländern sieht es ähnlich aus. In Baden-Württemberg erhöhte sich die Zahl der LKW-Unfälle auf Autobahnen von 2015 auf 2016 um 28 Prozent! Die häufigsten Ursachen: Übermüdung der Fahrer und zu geringer Sicherheitsabstand. Seit 2015 sind für neue LKWs Notbremsassistenten vorgeschrieben. Die sind aber in der Praxis kaum wirksam, lassen sich sogar abschalten. Die gesetzlichen Vorgaben sind zu lasch, berichten ntv und ZDF.