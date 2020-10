Trump gegen Biden: Schicksalswahl für die USA

Dadurch, dass gerade Demokratinnen eher per Post ihre Stimme abgeben, könnte Trump am Wahlabend vorne liegen und Tage später doch von Biden überholt werden – ein sogenannter blue shift. Was aber, wenn Trump sich schon vorzeitig am Wahltag zum Sieger erklärt? Dann könnte es zu vielen Rechtsstreitigkeiten kommen. In einigen Bundesstaaten werden schon Klagen vorbereitet. In diesem Szenario könnte der Supreme Court eine wichtige Rolle spielen, wie schon im Jahr 2000. Damals war der Wahlausgang offen, bis der Supreme Court die Neuauszählung in Florida für beendet erklärte – so gewann George W. Bush die Wahl. Aktuell haben die Konservativen im Supreme Court eine Mehrheit von sechs zu drei. Drei Richter wurden von Trump ernannt.