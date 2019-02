Die miese Masche der Vergleichsportale

Bei einem regelmäßigen Wechsel des Strom- oder Gasanbieters können viele Euro gespart werden. Doch nicht immer ist so ein Wechsel ohne Risiko, wie jetzt die rund 500.000 Kunden des Billiganbieters Bayerische Energieversorgung (BEV) erfahren mussten. Der hat nämlich vorige Woche Insolvenz angemeldet. Viele Kunden, so berichtet der WDR, sind über Vergleichsportale wie Check24 und Verivox an den Billo-Energieversorger vermittelt worden.