Bringt Corona die Verkehrswende?

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, fahren immer weniger Leute mit Bussen oder Bahnen. Das Fahrrad erlebt einen Boom. Problem: Die wenigsten deutschen Städte haben eine gute Fahrradinfrastruktur – die Autos dominieren. Einige europäische Nachbarn gehen derzeit mit gutem Beispiel voran: Paris etwa investiert 300 Millionen Euro in Radwege, London macht große Teile der Innenstadt autofrei und in Brüssel gilt seit Mai Tempo 20 für Autos. Die neuen Regeln sind noch in der Testphase, nach drei Monaten soll evaluiert werden. Dann aber, so schreibt die Zeit, könnte das, was jetzt als Verkehrsrevolution bezeichnet wird, zum Dauerzustand werden, unabhängig von Corona-Zeiten.