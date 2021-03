Warum viele Versicherer nicht für Corona-Schäden zahlen wollen

Nach einem Jahr Corona ist die Not im Gastgewerbe groß: Der WDR berichtet über notleidende Restaurantbesitzer in Köln. Über 70 Prozent der Unternehmen bangen laut Branchenverband Dehoga momentan um ihre Existenz. Jeder Vierte zieht sogar konkret eine Betriebsaufgabe in Erwägung.