Hintergründe zur heute-show vom 14.12.2018

Die Zahl der Wölfe in Deutschland nimmt weiter zu. Insgesamt sind in diesem Jahr 73 Wolfsrudel ermittelt worden, die meisten davon in Brandenburg, laut Erhebungen der Bundesländer. Ebenso nimmt die Angst der Menschen vor dem Tier zu. Deshalb wird ein Vollpfosten in der „Lammkeulen-Edition“ dieses Jahr an den deutschen Wolf für „das Comeback des Jahres“ überreicht. Ob das Tier wirklich so gefährlich ist wie von manchen Menschen befürchtet, analysiert der ZDF-Länderspiegel in diesem Beitrag.