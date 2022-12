Wer bekommt die Goldenen Vollpfosten 2022?

Der nächste Vollpfosten geht an Gloria von Thurn und Taxis. Warum ausgerechnet an sie? Immer wieder sorgt die Fürstin für Aufruhr mit ihren verqueren Ansichten. Wie zuletzt, als sie im YouTube-Gespräch mit Ex-BILD-Chef Julian Reichelt die Verfolgung von queeren Menschen im Nahen Osten verharmloste. Ihre Worte: „Im Nahen Osten gibt es genauso viele Schwule wie bei uns. Nur, das sind halt anständige Leute, die aus religiösen Gründen ihr Schlafzimmer und ihre Sexualität etwas diskret behandeln. So wie anständige Leute bei uns auch.“ Und auch über die One Love-Binde ließ sich Gloria von Thurn und Taxis im Gespräch, das im Zuge der WM in Katar geführt wurde, aus: „Und wenn schon Armbinde, wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich sagen, soll derjenige die Armbinde tragen, der unbedingt seine tierischen Instinkte ausleben will, damit man sieht: 'Aha, der will Sex'.“ Schon im Jahr 2021 berichtete der SPIEGEL über ihre Wandlung vom „Paradiesvogel zum Idol der Rechten“.