Hintergründe zur heute-show vom 18.05.2018

Nicht nur in Sachen Konzernchefs sind die USA konsequenter. Auch beim Thema Schadensersatz sind die Amerikaner mit ihren „Sammelklagen“ weiter. Ein Rechtsanwalt spricht bei Frontal 21 davon, dass „Verbraucherschutz in Deutschland seit vielen Jahren bedeutet, die Industrie vor dem Verbraucher zu schützen“. In Deutschland will Justizministerin Katarina Barley nun die „Musterfeststellungsklage“ einführen.

Der Rechtsexperte der ARD erklärt, warum dies kein Allheilmittel ist. Das Modell: Ein Verband klagt, quasi stellvertretend für die Verbraucher. Wer mitmacht, hat keine Kosten. In dem Musterverfahren werden dann einzelne umstrittene Fragen ein für alle Mal verbindlich geklärt. Nur: Um wirklich an Geld zu kommen, muss der Verbraucher die konkrete Summe am Ende doch alleine vor Gericht einklagen.