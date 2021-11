Wie VW und Tesla um die Vorherrschaft bei E-Autos kämpfen

Aber auch bei Volkswagen läuft nicht alles rund, VW-Chef Diess und seine Vision für den Betrieb ist umstritten. So hatte der Boss des Wolfsburger Autobauers kürzlich mehrere Szenarien zur Zukunft von VW durchrechnen lassen. Eines davon: Im Extremszenario seien bis zu 30.000 Stellen in Gefahr, sollte die Kernmarke Volkswagen beim Umbau von Autos mit Verbrennungsmotor auf E-Modelle zu langsam sein. Diese Prognose kam nicht gut an, der Betriebsrat lief Sturm. Das Manager Magazin schreibt über Diess: „Der VW-Chef hat das Vertrauen der Arbeitnehmer verloren. Er hält sich nicht an Vereinbarungen, stattdessen reiht er einen Alleingang an den nächsten.“