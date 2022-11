Ist unser Katastrophenschutz bereit für den Klimawandel?

Zudem mehren sich die Hitzesommer. Besonders betroffen: Menschen, die in Städten leben. Denn in Städten ist es bis zu zehn Grad heißer als auf dem Land, weil Betonwüsten die Wärme speichern. Deutsche Städte waren in den letzten Jahren bereits deutlich häufiger von Hitzewellen betroffen. In München etwa haben sich die heißen Tage und Nächte verdreifacht. Andernorts gibt es bereits Kühlkammern zum Schutz der Bevölkerung an solchen heißen Tagen, etwa in New York.