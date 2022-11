Warum die Midterms Schicksalswahlen für die USA sind

Die Demokraten seien lange davon ausgegangen, dass ihnen der demographische Wandel in die Hände spiele, berichtet die US-Korrespondentin der ARD. Umgekehrt fürchteten sich aber auch die Republikaner davor, dass die Weißen bald deutlich in der Minderheit sein werden. Tatsächlich wächst die Wählergruppe der Latinos schnell. Im Schnitt wird alle 30 Sekunden ein Latino in den USA volljährig – und damit wahlberechtigt. Das schmeckt vielen Republikanern nicht. In einigen „Red States“ wurden auch deshalb Gesetze erlassen, um Minderheiten das Wählen so schwer wie möglich zu machen. So unterzeichnete der Republikanische Gouverneur von Texas – Greg Abbott – eine umfassende Wahlrechtsreform. Dadurch würde „mit chirurgischer Präzision die Stimmabgabe für ethnische Minderheiten in den liberalen Hochburgen seines Bundeslandes erschwert, während die Teilnahme für traditionell konservative Wählerinnen und Wähler im ländlichen Raum erleichtert wird“, so eine US-Expertin der Böll-Stiftung.