Warum Süßigkeiten-Werbung für Kinder verboten werden sollte

Im BDSI sind nach eigenen Angaben mehr als 200 meist mittelständische Süßwarenunternehmen vertreten. Die deutsche Süßwarenindustrie ist laut Verband mit einem Anteil von etwa zehn Prozent am Umsatz die viertgrößte Branche der deutschen Ernährungsindustrie. Mit Süßwaren und Snacks setzten Lebensmittelkonzerne 2022 in Deutschland gut 20 Milliarden Euro um, fast doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Mit Renditen, die weit höher liegen als für Obst und Gemüse. Entsprechend kräftig werben die Hersteller für ihre Leckerbissen. Pro Jahr investieren sie fast eine Milliarde Euro allein für das Anpreisen ihrer Süßwaren. Das ist ein gutes Drittel dessen, was in die gesamte Lebensmittelwerbung fließt. Hinzu kommt die Reklame für Desserts, Junkfood und Knabbereien.