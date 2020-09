Wirecard und der Skandal um die Bilanzfälschungen

Der Skandal um Wirecard ist ein Paradebeispiel dafür, was bei zu viel Lobbyeinfluss passieren kann. Auch deshalb fordern Politiker der Opposition schon lange eine ordentliche Dokumentation für solche Geschehnisse: ein Lobbyregister. Das soll jetzt zwar tatsächlich kommen, allerdings, kritisiert der Verein Lobbycontrol, dass das geplante Gesetz die Bundesregierung und die Ministerien davon ausnimmt. Auch in anderen Bereichen bleibe, so Lobbycontrol, der Entwurf leider deutlich hinter internationalen Standards zurück. Mehr hier.