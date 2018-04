Hintergründe zur heute-show vom 10.11.2017

Seit dem 1. Juni 2015 gibt es die Mietpreisbremse. Sie soll dafür sorgen, dass die Mieten nicht mehr so schnell steigen wie in den vergangenen Jahren. Allerdings nutzen viele Vermieter das Schlupfloch Modernisierungsmaßnahmen. Gem. §559 BGB kann ein Vermieter 11% der Modernisierungskosten auf die jährliche Miete aufschlagen. Wenn sich die Modernisierungskosten amortisiert haben, entfallen sie nicht, sondern werden Teil der regulären Miete. Die Berliner Morgenpost berichtet von Mietpreissteigerungen von bis zu 200% in Berlin.