neoManiacs

Es läuft nicht gerade rund für Schauspieler Lars Fricke (bekannt durch den YouTube-Kanal SceneTakeTV). Nicht einmal eine einfache Gollum-Parodie in einem lächerlichen Werbespot für Getreideringe will ihm gelingen. „Mein Sssschatz“ kann wirklich jeder am Set besser imitieren als Hauptdarsteller Lars. Da hat sein Manager Freddy die rettende Idee: Lars soll sich übers Wochenende als falscher Patient in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen, um zu lernen, wie er den schizophrenen Gollum überzeugend spielen kann.